La contundente frase de Andrés D'Alessandro sobre el mundo River Plate

Andrés Nicolás D'Alessandro cumplirá 41 años en el próximo mes de abril. El mediocampista surgido en las divisiones inferiores de River Plate admitió todavía no tener definido su futuro profesional, aunque tiene muchas ganas de seguir jugando al menos un año más.

"Es complicado porque toda la camada que empezó conmigo, ninguno sigue jugando. Queda Coloccini...Las balas pasan cerca. Me queda poquito, voy a ver qué decido en diciembre. Quizá sigo un poco más o dejo el fútbol este año, lo voy a decidir con mi familia y si sigo es seguir un poco más pero no mucho", manifestó con respecto a todos los compañeros que están dejando la actividad en las últimas semanas.

Y agregó: "La verdad es que no sé qué haría después, no observo nada. Conservo un vacío grande...Me preparé tanto para hacer esto, esto tiene una vida útil. Reconocer que seguís teniendo ganas de hacerlo pero no se puede hacer. Es difícil".

En cuanto a la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni, expresó: "La Selección Argentina es lo que todos pensamos y lo que todos queríamos que pase...La Copa América. Por Leo, por los chicos que están ahí, por los que la perdimos como en 2004, que lo disfruten porque hace muchos años que Argentina no salía campeón. Que la disfruten porque esto les dio mucha confianza para seguir entrenando y llegar de la mejor manera a Qatar 2022".

Para finalizar, se refirió a River Plate, el club de sus amores y en el cual tuco la posibilidad de debutar en Primera: "Es muy difícil irse de River, en algún momento te tenés que ir porque son etapas. La continuidad de Marcelo Gallardo le hace muy bien al fútbol argentino, ojalá pase en otros clubes porque esto hace que mejore nuestro fútbol"..