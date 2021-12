Peng Shuai reapareció en público, rompió el silencio y negó haber sido abusada sexualmente

Peng Shuai, campeona de dobles en Wimbledon y el Abierto de Francia, habló con Liane Zaobao, un diario de Singapur en lengua china, durante un evento en Shanghai y allí negó haber denunciado un acoso sexual cuando escribió en sus redes en noviembre.

La actual número 139 del Ranking Mundial de la ATP, reapareció en los medios y aseguró que "nunca acusó a nadie de haberla acosado sexualmente y que el revuelo mundial se trató de un malentendido".

Y agregó: "Quiero destacar un punto muy importante: yo nunca dije o escribí nada acusando a alguien de asaltarme sexualmente. "Quisiera enfatizar este punto muy claramente".

El pasado 2 de noviembre la tenista había asegurado, en un comunicado publicado en redes sociales, haber sido violada por el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, con quien tuvo un romance. "Tenía mucho miedo. Esa tarde, en un principio me negué. No podía dejar de llorar. En las garras del miedo y la confusión. Cedí y tuvimos sexo", se podía leer en la publicación que rápidamente fue bloqueada.

Dicha publicación tuvo una repercusión mundial y fueron muchos los colegas de Peng que expresaron su preocupación. A pesar de las últimas apariciones públicas, desde la WTA todavía dudan que Peng esté hablando sin censura. "Estas apariciones no alivian o atienden la grandes preocupaciones de la WTA sobre su bienestar y su capacidad de comunicarse sin censura y coacción", sentenció la WTA en un comunicado.