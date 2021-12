Richarlison conmovió a todos con una desgarradora confesión sobre su infancia

Luego de los Juegos Olímpicos y la Copa América, Richarlison se ganó la simpatía de los fanáticos argentinos por sus constantes cruces de gastadas en las redes sociales. El futbolista del Everton también reconoció sentirse a gusto con el juego dialéctico pero en una entrevista realizada por el diario AS, habló a corazón abierto y reconoció que el fútbol le salvó la vida.

"Mi infancia fue muy pobre. Desde pequeño veía a mis padres trabajando todo el día y todos los meses era difícil tener suficiente dinero para llegar al mínimo. Entonces, trabajé desde chico vendiendo golosinas, helados o café para ayudar en casa. Vivíamos en una zona pobre y peligrosa de la ciudad (Nova Venecia)", contó.

En la misma línea continuó: "Vi muchas cosas malas como drogas, violencia. Fue muy complicado, pero tenía ángeles de la guarda que siempre me llevaron para el camino correcto. De todos modos, muchos amigos de la infancia terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas e, incluso, algunos murieron".

"Volví de la escuela de fútbol con mis amigos y había una persona que pensaba que estaba vendiendo drogas en el área donde él estaba vendiendo. Ahí, me apuntó con la pistola en la cabeza y me amenazó, pero tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a mi casa y que no vendía ni consumía drogas", siguió.

Y confesó: "Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente. Si bien más fácil hablar ahora, se trató de algo que marcó mi infancia y me animó a recorrer un camino muy diferente al que terminaron algunos amigos". Para cerrar, contó cómo fueron sus inicios en el fútbol y recordó, con orgullo, el día que realizó la primera prueba.

"Fui a hacer una prueba con solo el dinero del pasaje de ida porque la plata para pagar el de vuelta la gasté en comida durante el viaje. Así que di mi vida para conseguir un puesto en el equipo y acabé consiguiéndolo", cerró el delantero que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.