La revelación de Franco Armani tras un nuevo título con River Plate

River Plate se coronó campeón del Trofeo de Campeones tras vencer por 4-0 a Colón de Santa Fe en Santiago del Estero, en el estadio Único Madre de Ciudades. Franco Armani, arquero titular del Millonario en los últimos años, enfrentó los micrófonos tras la consagración: “River es una gran familia. Por eso nadie se quiere ir de acá y muchos quieren volver”.

Sobre su continuidad y lo que espera en el futuro, expresó: "A seguir disfrutando, me queda un año y medio de contrato. Hay que seguir disfrutando y, como dije la otra vez, seguir ganando cosas. Este club demanda eso, seguir peleando por los títulos. Hoy hay que festejar, disfrutar de las vacaciones con la familia y ya recargar energías para seguir ganando cosas el año que viene".

"Siempre valoro el grupo por delante mio. Tengo 10 compañeros, más los que entran, que dejan todo en el campo de juego para mantener el arco en cero y ser sólidos. La verdad que acá en River te llegan pocas veces, y las pocas veces hay que responder. Durante todos estos años me he entregado al máximo, estoy dando lo mejor de mi para que en esos momentos que el equipo me necesita estar presente", resaltó el Pulpo.

Para finalizar, el experimentado arquero se refirió a Julián Álvarez, la joya del equipo en este 2021. “Julián aguantó todas las pelotas, se las tirábamos todas a él. Está intratable. Se lo merece porque es un gran pibe. Ojalá podamos seguir teniéndolo mucho tiempo más", sentenció.