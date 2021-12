A qué hora y cómo ver en vivo al Inter de Lautaro Martínez, Rafa Nadal, Campazzo y Bolmaro en la NBA y más

Serie A

16:45 Salernitana vs Inter ESPN

La Liga

17:00 Celta de Vigo vs Espanyol 611/1611HD DIRECTV SPORTS

NBA

21:00 Orlando Magic vs Miami Heat NBA PASS

21:30 Golden State Warriors vs Boston Celtics ESPN 2

21:30 Atlanta Hawks vs Denver Nuggets NBA LEAGUE PASS

22:00 New Orleans Pelicans vs Milwaukee Bucks NBA LEAGUE PASS

23:00 Utah Jazz vs San Antonio Spurs NBA PASS

23:59 Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies NBA PASS

23:59 Minnesota Timberwolves vs Los Angeles Lakers NBA LEAGUE PASS

23:59 Portland Trail Blazers vs Charlotte Hornets NBA LEAGUE PASS

Euroliga - Temporada regular

13:00 Unics Kazan vs Zalgaris Kaunas 613/1613HD DIRECTV SPORTS

15:00 Monaco vs Zenit 613/1613HD DIRECTV SPORTS

Mubdala World Tennis Championship - Exhibición (Abu Dhabi)

08:00 Quinto Puesto ESPN 3

10:00 Semifinal: Rublev vs Shapovalov ESPN 3

12:00 Semifinal: Nadal vs Murray ESPN 3

Boxeo de Primera

22:00 Fabián Maidana vs Jesus Zazueta / Mirco Cuello vs Sergio Villalobos TYC SPORTS

Mundial de handball femenino

13:30 Semifinal: Francia vs Dinamarca DEPORTV