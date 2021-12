El aviso de Juan Imhoff a Los Pumas tras bajarse del último Rugby Championship

El back argentino Juan Imhoff reconoció hoy que "si Los Pumas me necesitan, ahí estaré", luego de su decisión de no integrar el plantel del seleccionado argentino en el último torneo Rugby Championship ante las potencias del hemisferio Sur.

El wing rosarino, en declaraciones a la agencia AFP, señaló que "para ser sincero, hace un año y medio viví un problema familiar y eso cambió mi forma de ver las cosas, el seleccionado argentino ha sido siempre algo muy importante para mí y lo sigue siendo".

"Si Argentina me necesita, ahí estaré" agregó y explicó que "para mí, las burbujas sanitarias, los hoteles, que Argentina sea siempre el equipo visitante, que no haya peso político para que seamos como el resto de las naciones, es malo para la salud física y mental".

Imhoff, de 33 años, iniciado en el club Duendes de Rosario participó en los Mundiales de Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015, integró el seleccionado de Los Jaguares entre 2009 y 2010 y se consagró campeón en la Copa Vodacom en 2011 con Los Pampas. También formó parte del seleccionado Los Pumas 7's que participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Más adelante, el jugador que integra el plantel del Racing 92 de París desde el 2011 agregó que "no disfrutaba jugando al rugby, no me veía bueno. Por lo tanto he vuelto a las bases, a ocuparme de mí mismo, de mi salud mental y física para volver al mejor nivel".

Imhoff se refirió también al presente de Los Pumas y dijo: " Sigo todos los partidos, claro. Es complicado, los resultados no llegan y no hemos reencontrado una identidad de juego, pero va a venir porque hay jugadores con mucho talento"

"Faltan puntos de referencia, sobre todo con la finalización del Super Rugby para el seleccionado de Los Jaguares, en consecuencia podemos probar menos jugadores, la mayoría esta jugando en Europa, hay lesionados, burbujas sanitarias", subrayó.

Asimismo, afirmó que no tiene como objetivo principal su participación en el próximo Mundial de Francia 2023 ya que "francamente, falta tiempo, no me he planteado la pregunta y además debo hablar con mi familia".

Finalmente, sobre su futuro en el Racing 92 aseguró que "es difícil hablar de este tema, no sé nada. Puede que sean mis últimos momentos aquí, ya que es mi vida y mi casa. Tengo una afinidad increíble con este club, no vine a Francia a pasear, vine a crear una historia. Toda mi familia está ligada a este club y he dejado los rumores de lado, para estar a mi mejor nivel, para dar todo y que, si debo partir, hacerlo tranquilo".