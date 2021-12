A qué hora y cómo ver en vivo Denver Nuggets de Campazzo vs Minnesota Timberwolves de Bolmaro en la NBA

Copa del Rey - Segunda Ronda

15:00 Bergantiños vs Rayo Vallecano 614/1614HD DIRECTV SPORTS

15:00 Zamora vs Real Sociedad 615/1615HD DIRECTV SPORTS

15:00 Andratx vs Sevilla 612/1612HD DIRECTV SPORTS

17:00 Unionistas vs Elche 614/1614HD DIRECTV SPORTS

17:00 Atlético Sanluqueño vs Villarreal 612/1612HD DIRECTV SPORTS

Premier League

17:00 Arsenal vs West Ham ESPN

Bundesliga

14:30 Borussia Monchengladbach vs Eintracht Frankfurt ESPN 2

16:30 Bayer Leverkusen vs Hoffenheim ESPN 2

NBA

21:30 Dallas Mavericks vs Los Angeles Lakers ESPN 2

22:00 Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers NBA PASS

22:30 San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets NBA PASS

23:00 Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves NBA LEAGUE PASS

23:59 Los Angeles Clippers vs Utah Jazz ESPN 2

LNB

21:00 Instituto vs Platense TYC SPORTS

Basketball Champions League Americas

20:10 Minas vs Obras 612/1612HD DIRECTV SPORTS

23:10 Real Esteli vs Cangrejeros 612/1612HD DIRECTV SPORTS