Los momentos inolvidables de la carrera del Kun Agüero y el que lo marcó para siempre: "Ahí fui muy feliz"

Sergio el Kun Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional, a los 33 años y debido a la arritmia que le detectaron a fines de octubre pasado, y en conferencia de prensa respondió varias preguntas, entre ellas cuáles son los momentos de su carrera que recordará por siempre.

"Un gol muy lindo que hice en Independiente, que la verdad que fue un momento muy lindo en mi carrera, que fue contra Racing, no tengo nada en contra de Racing pero fue cuando tenía 17 años, el primer gol más lindo que tuve", comenzó diciendo el Kun sobre el golazo que marcó en el clásico en el Apertura 2005, dejando en ridículo al defensor Diego Crosa.

"Después, la Europa League con el Atlético fue un momento muy feliz", prosiguió sobre el título logrado en 2010 con el Colchonero. "Y después todos saben en el City, el gol ese que fue contra el Queens Park Rangers que hemos ganado la Premier League, mi primera y la primera del City", recordó sobre el tanto marcado en el minuto 93:20 para ser campeón de la temporada 2011/12.

"Y el último fue en la Copa América, me tocó estar acompañando a los chicos, he jugado dos tres partidos, pero sentía que era lo que estábamos buscando hace años y por suerte se consiguió y creo que ahí fui muy feliz", agregó sobre su único título con la Selección argentina.

Finalmente, aseguró que "después me voy con el último gol, que le hice al Madrid también", dijo con una sonrisa pícara, ganándose el aplauso de todos por su tanto al clásico rival, y rápidamente bromeó: "No está mal el último gol, al Madrid... Cuál fue tu último gol, cuando me pregunten...", dijo con picardía y haciendo reír a los presentes.