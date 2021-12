Uno más a la lista: a los 36 años, Nacho Scocco anunció su retiro del fútbol profesional

Ignacio Scocco comunicó, a los 36 años, que se retira del fútbol profesional. El ídolo de Newell's publicó un video en sus redes sociales donde explica la decisión tomada de ponerle punto final a su carrera, agradece a la gente que lo acompañó durante su vida y agradeció también, a los clubes en los que jugó.

"Siempre pensé que la vida eran momentos. Elijo este momento, un 12 de diciembre que a mi me marcó mucho en mi carrera profesional, fue el primer campeonato que ganamos con Newell's. Lo elijo para decirle adiós a mi carrera. Tras 18 años siento que para ser futbolista profesional necesitas mucho sacrificio y dedicación, y yo ya di todo lo que tenia para dar", comenzó Nacho.

Y agregó: "No voy a dejar nunca de agradecer al fútbol todo lo que me dio. Desde chiquito en mis inicios en mi pueblo, conocer a mis amigos jugando a la pelota. A los 14 años venir a Newell's, eternamente voy a estar agradecido por todo lo que me dio. Jugar en primera, salir campeón, poder jugar Libertadores".

Nuestro goleador @NachoScocco32ok anunció el final de su etapa como jugador profesional



Felicitaciones por tu gran carrera y gracias por las alegrías.



¡Te amamos! ??3??2??uD83DuDDA4 pic.twitter.com/Wdhuvuh4wc — Newell’s Old Boys (@Newells) December 13, 2021

"Elegí retirarme con esta camiseta porque soy un agradecido por todo lo que me dio el club. Lamentablemente no pude retirarme dentro de la cancha como hubiese querido, pero más de lo que me dio el fútbol no puedo pedir. Estoy feliz con la decisión que tomo, siento que es el momento de brindarme a mi familia y mis hijos", destacó, mostrándose emocionado, el ahora ex futbolista.