La dura, y sincera, declaración de un jugador de San Lorenzo tras la victoria ante Newell's en el nuevo Gasómetro

Franco Di Santo, delantero de San Lorenzo, ayer convirtió un doblete en el triunfo de su equipo ante Newell's en el marco de la vigésima quinta, y última fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El mendocino de 32 años fue clave en la victoria de su equipo y, en las notas post partido, no logró ocultar su emoción.

"El festejo fue para mi hija. Hoy me emociono porque me costó un huevo la verdad. Pasé momentos difíciles, momentos de mierda y no le quería fallar a mi hija", comenzó el ex jugador del Audax Italiano, Chelsea, Blackburn Rovers, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano y Atlético Mineiro.

Y para finalizar, el jugador que fue pretendido por Boca Juniors hace algunos meses, sentenció: "Tiene nueve meses, pero era algo que me había prometido a mí mismo y para ella. Así que por esos momentos y los momentos difíciles del año y todo eso fue para ella".

Por su parte, el delantero no fue el único que se quebró al enfrentar los micrófonos luego del triunfo ante la Lepra: "Se dieron cosas muy feas, perdón que me largue ahora. La familia, los amigos sufren mucho. No nos queda otra que demostrar acá adentro y lograr lo que se logró hoy”, manifestó Ezequiel Cerutti al borde de las lágrimas.

El Ciclón finalizó el año en el vigésimo lugar de la tabla de posiciones con 27 puntos, producto de siete triunfos, seis empates y doce derrotas. Logró convertir 23 goles y le convirtieron 10 más. En la temporada 2022 el Cuervo no jugará ninguno de los dos torneos continentales.