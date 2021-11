La selección argentina que disputa un mundial en Qatar y es favorita

El mundo del pádel se prepara para la disputa de un mundial que llega con un año de retraso. Qatar 2020 había sido suspendido por la pandemia, pero la semana próxima largará y tendrá a los mejores exponentes de este deporte que está consiguiendo ganar popularidad a nivel mundial.

Del 15 al 20 de noviembre se disputará en el Khalifa International Tennis Complex de Doha una nueva edición del mundial de la Federación Internacional de Pádel. Luego de la suspensión del año pasado, todos los países decidieron llevar a sus máximas figuras, por lo que promete ser un torneo verdaderamente épico.

Argentina llega como la gran favorita en masculino, aunque España no está muy atrás. En femenino, en tanto, España lleva una gran ventaja con sus competidores, especialmente por la presencia de Gemma Triay, que mantuvo un nivel superlativo durante la temporada 2021 del World Padel Tour.

La selección argentina llega con varios de sus jugadores en momentos muy altos de su juego. Están encabezados por el legendario Fernando Belasteguín, uno de los máximos exponentes históricos del deporte. También los acompañarán Franco Stupaczuk, quien ganó el último torneo del WPT, el Open de Córdoba.

También dará el presente Martín Di Nenno, quien se consagró este fin de semana como campeón de España junto al local Javi Garrido. Completan el seleccionado Fede Chingotto, Sanyo Gutiérrez, Agustín Tapia, Juan Tello y Maxi Sánchez.

España también pondrá todo lo que tiene en la cancha. A los número uno Alejandro Galán y Juan Lebrón se les suma el carismático -y muy talentoso- Paquito Navarro y la joven promesa Arturo Coello, que juega el WPT como pareja de Belasteguín. Completan los ocho convocados Alejandro Ruiz, Javi Rico, Jerónimo González y Jorge Nieto.

Una organización complicada

Se espera que el mundial sea el más grande que el pádel ha tenido en su historia. Su organización se complicó por la pandemia, y todavía hay alguna polémica dando vueltas.

Portugal, la selección considerada como la tercera más potente a nivel mundial, no estará presente debido a las discrepancias que existen entre la Federación Portuguesa con la Federación Internacional de Pádel. Los lusos insistían con que Qatar no es miembro de la FIP, por lo que no debería organizar el mundial.

El otro gran ausente es Suecia. El pádel escandinavo experimentó el crecimiento más grande a nivel mundial, y existe un verdadero fanatismo de los suecos por ese deporte. El problema radicó en que, por la pandemia, Suecia no se había inscripto para Qatar 2020, y la FIP no volvió a abrir las inscripciones a pesar de que la fecha del torneo se retrasó un año. Además, los suecos tampoco estaban particularmente contentos con la sede elegida para el evento.