La contundente frase del Maestro Tabárez sobre Messi en la previa del partido de Eliminatorias

Oscar Washington Tabárez se prepara para la doble fecha de Eliminatorias que afrontará su equipo en pocos días. Luego de medirse ante Argentina el viernes desde las 20, los charrúas visitarán a Bolivia el martes, desde las 17. Los uruguayos se ubican en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 16 puntos, ocupando la zona de repechaje.

"Argentina, aunque haya cambios en su estructura y el entrenador no pueda contar con algún titular, aunque sea Messi, sigue siendo un equipo poderoso", comenzó el Maestro. Y agregó: "Vamos a trabajar para tratar de limitarlo, cosa que no hicimos bien después de la primera media hora de partido que se jugó en Buenos Aires".

En cuanto a los malos resultados y los rumores de su salida, aclaró: "Así como los malos resultados son los que generan ciertas rispideces y descontentos, los buenos resultados son los que muchas veces ponen las cosas en su lugar. No pienso en eso, en mi interior me cuestiono mucho antes que cualquiera que lo haga desde afuera, creo que tengo esa autocrítica, el camino es tratar de hacer cosas, no gastar el tiempo en justificarme, no siento que tenga que hacerlo".

"Las decisiones que se puedan tomar, de las cuales se habló mucho anteriormente, no las tomo yo, esas decisiones las toma la gente que está en la directiva. Tengo contrato vigente, lo he tenido durante 15 años y ahí están especificadas mis obligaciones", añadió el DT de 74 años.