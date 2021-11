La confesión de Ardusso sobre Canapino que mantiene en vilo al Turismo Carretera

El piloto Guillermo Ortelli convocó a una conferencia de prensa para el próximo martes 16 de noviembre en la que, según se especula, anunciará su retiro y en torno al mismo hace unos días comenzó a circular con fuerza el rumor de que Agustín Canapino tiene todo arreglado con el JP Carrera para ocupar el lugar vacante del oriundo de Salto.

Así, sería compañero de Facundo Ardusso, quien está centrado en la final de la temporada pero ya está pensando en el año próximo, por lo que habló sobre la posible llegada de Canapino e hizo una confesión que ya da de qué hablar en el Turismo Carretera.

"No me molesta que llegue Agustín", comenzó diciendo Ardusso en diálogo con Carburando, sobre la posible llegada del arrecifeño al equipo, pero rápidamente aclaró que estará de acuerdo con su incorporación "siempre y cuando no me cambien las condiciones deportivas y económicas dentro del equipo".

Al respecto, el nacido en Las Parejas agregó que "hoy no hay conversaciones, intenté hablar con Gustavo Lema entre San Luis y Viedma, más precisamente los primeros días después de la carrera en el Rosendo Hernández y tuvimos tres intentos fallidos, no hubo encuentro personal para poder hablar del año que viene".

Finalmente, Ardusso confesó que quiere definir su futuro lo antes posible, pero todavía no ha podido hacerlo. "Me hubiese gustado para ya empezar a hablar con los sponsors temprano y que no me agarre diciembre, que es cuando se van de vacaciones y recién lo terminas cerrando a fines de enero. Entonces, me quería anticipar, pero no fue posible el encuentro, así que no sé qué voy a hacer en el TC ni en el Súper TC2000", concluyó.