El desgarrador llanto de Martín Palermo al acordarse de Diego Maradona

En el cierre de la vigésima fecha de la Liga Profesional, Aldosivi recibió a Boca Juniors en el estadio Juan María Minella. El triunfo fue para la visita por 3-0 y, además de significar que el Xeneize siguiera cerca de los puestos de clasificación a las copas internacionales, fue el reencuentro de Martín Palermo y Sebastián Battaglia, dos históricos del mundo Boca.

El DT del Tiburón se presentó en un móvil con el programa Halcones y Palomas TNT Sports y habló de todo. El momento más emocionante fue sin duda cuando se refirió al recuerdo de Diego Armando Maradona, a poco de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

"Cuando me acuerdo de Diego, me pasa de que se me llenan los ojos de lágrimas, sí. Y mucho. Es algo que no puedo aceptarlo, es algo que no tengo palabras de lo que para mí es Diego. Es todo. Es verlo en una foto y me duele el alma, es un dolor inmenso", comentó el Titán.

Y prosiguió: "Yo soy así desde lo sentimental. Me nombrás a Diego y me está faltando una parte mía. Como también cuando se fue mi hijo. Son dos cosas que extraño mucho y que desde lo sentimental, lo tengo presente siempre, mi expresión es todo lo que te puedo responder"