Una ex estrella del Barcelona se ofreció para jugar en el PSG

Ivan Rakitic habló y sorprendió a muchos. El futbolista del Sevilla dialogó con Bein Sports donde se refirió a la posibilidad de jugar en el Paris Saint Germain, escuadra que ya le pretendió en el pasado, y reveló que ahora si le gustaría ponerse bajo las órdenes de Mauricio Pochettino.

"Me encantaría. Si les falta un centrocampista puede llamarme Nasser o Leonardo mañana”, aseguró entre risas y agregó: "El fichaje no se dio en su momento por diferentes circunstancias. A mi me hubiera encantado poder jugar en el PSG, pero al final me quedé más tiempo en Barcelona".

"Lo que ha hecho los últimos años el PSG merece mi mayor respeto. Me saco el sombrero con el presidente, con Leonardo (director deportivo) y ahora su entrenador (Pochettino). Es un club que ha crecido muchísimo. Ahora tienen una gran presión y no tienen que dejarse llevar", consideró el croata.

Además, se refirió a la llegada de Xavi a su ex equipo. "Es una gran noticia para el Barça y para la Liga la vuelta de Xavi. No tengo dudas de que va a triunfar", aseguró antes de reconocer que le habría gustado haber compartido más experiencias con el exfutbolista catalán. "Me hubiera gustado aprender más tiempo de él", sentenció.