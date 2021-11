Para Daniel Mollo, la crisis de Boca Juniors todavía no terminó

El histórico periodista deportivo y relator de la campaña de Boca Juniors, Daniel Mollo, puso en duda la continuidad del entrenador Sebastián Battaglia por la permanente interferencia que sufre de la Comisión de Fútbol compuesta por Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Jorge Bermúdez y Raúl Cascini.

En diálogo con el programa Sentido Común, que conduce el periodista de MDZ Alejandro Cancelare, Mollo dio su impresión sobre la situación por la que atraviesa Boca Juniors y la delicada relación que mantienen dos viejos amigos como Battaglia y Riquelme tras el episodio por el cual el encargado del Fútbol boquense dispuso bajar del micro a todos los jugadores.

“Es muy difícil para Battaglia manejar este Boca que está repleto de caciques… El club tiene uno solo y es Riquelme que es el que más sabe, los demás no deben interferir. Uno dirigió Defensa y Justicia y perdió los siete partidos y lo echaron. Los otros dos formaron parte de un binomio técnico en Los Andes, perdieron cinco partidos. Bermúdez, Delgado y Cascini fracasaron como técnicos y ahora quieren decirle a Battaglia qué hacer o no”, comentó Mollo.

Para el relator boquense, “aunque gane la Copa Argentina, siempre estará en la observación y cuando falle dos veces seguidas, se irá a su casa”.

“Es un error de la conducción cuando le dicen poné a uno, poné a otro. A los pibes, a los grandes… En el Boca de Carlos Bianchi no opinaba ni Macri (Mauricio). En la de (Alfio) Basile, cuando Bianchi quiso intervenir, se fueron los dos”, recordó.

Sobre la actitud que provocó la crisis boquense, en la que el ex 10 hizo bajar al plantel del micro, Mollo no cree que se pueda tratar de “una tribuneada… Si yo hubiese sido Riquelme capaz que hacía lo mismo. Realmente creo que estaba muy caliente, y cuando vos crees que algo está saliendo mal no esperas el otro partido. Porque después todo se va relajando”.

El periodista, famoso por su irreverente manera de relatar y directa manera de sentir el fútbol, cree que el máximo ídolo del club, “después de Diego Maradona, para mí”, no dijo toda la verdad tras ese episodio que sucedió en la derrota 0 – 1 contra Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“A todos nos dijo una mentirita chiquita, porque a los jugadores, en el vestuario, no les dijo “ustedes jugaron bien, quédense tranquilos…“ Él estaba re caliente, les dijo que no jugaron bien y les dejó en claro que quería que se clasificaran a la Copa Libertadores porque era muy importante para Boca Juniors”.

“Muchas manos en un plato es un garabato. Bataglia tiene muchas manos en un plato y esta relación no va a durar mucho”, remató.