A qué hora y cómo ver en vivo al Leeds de Bielsa, el clásico Milan-Inter, la Fórmula 1 y más

La agenda de los televisados para este domingo viene cargada de fútbol, local e internacional, con la presentación del Leeds United de Marcelo Bielsa y el Derby della Madonnina como destacados del día.

Además, Gran Premio de México, la final del Masters 1000 de París entre Djokovic y Medvedev, MotoGP, NBA con la presentación de los Oklahoma City Thunder de Gabriel Deck y más.

La agenda completa

Liga Profesional

15:45 Sarmiento vs Central Córdoba FOX SPORTS PREMIUM

15:45 Gimnasia LP vs Banfield TNT SPORTS

18:00 Vélez vs San Lorenzo FOX SPORTS PREMIUM

20:15 River vs Patronato TNT SPORTS

Serie A

08:30 Venezia vs Roma ESPN

16:45 Milan vs Inter ESPN

Ligue 1

09:00 Marsella vs Metz ESPN 2

La Liga

10:00 Villarreal vs Getafe ESPN Extra

12:15 Valencia vs Atlético Madrid DIRECTV SPORTS / 1610

14:30 Mallorca vs Elche ESPN 3

14:30 Osasuna vs Real Sociedad DIRECTV SPORTS / 1610

17:00 Betis vs Sevilla ESPN 3

Premier League

11:00 Leeds United vs Leicester ESPN

13:30 West Ham vs Liverpool ESPN

Masters 1000 de París - Final

11:00 Novak Djokovic vs Daniil Medvedev ESPN 2

Fórmula 1 - Gran Premio de México

16:00 Carrera ESPN 2

Bundesliga

13:30 Colonia vs Union Berlín ESPN 2

Primera Nacional

15:40 Barracas Central vs San Martín SJ TYC SPORTS

17:40 Tigre vs Almirante Brown TYC SPORTS

NBA

17:30 Toronto Raptors vs Brooklyn Nets NBA LEAGUE PASS

20:00 New York Knicks vs Cleveland Cavaliers NBA LEAGUE PASS

20:00 Washington Wizards vs Boston Celtics Celtics NBA LEAGUE PASS

21:00 Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs NBA TV

22:30 Golden State Warriors vs Houston Rockets NBA LEAGUE PASS

23:00 Los Angeles Clippers vs Charlotte Hornets NBA LEAGUE PASS

NFL

15:00 Red Zone ESPN Extra

22:00 Rams vs Titans ESPN 2

Súper TC2000

09:30 Carrera TYC SPORTS

Moto GP - Portugal

08:00 Carrera ESPN 3

Rugby - Premiership de Inglaterra

12:00 Wasps vs Harlequins ESPN Extra

Argentina Open - WTA

13:00 Final TYC SPORTS

Nascar Cup Series

17:00 Phoenix FOX SPORTS 3

Liga MX

20:00 Pumas vs Cruz Azul DIRECTV SPORTS / 1614