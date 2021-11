Las mejores fotos de una semana a puro tenis en el Jockey

Desde el pasado jueves y hasta bien entrada la tarde del sábado, se jugó en las canchas de polvo de ladrillo del Jockey un nuevo Torneo Abierto de Menores de la Federación Mendocina de Tenis y que estuvo a cargo de la atenta mirada del profesor local, Sergio Gariotti.

El mismo se disputó en Categorías sub 10, 12, 14 y 16 años Varones y de sub 12 a sub 16 años en Damas.

Benjamín García, Genaro Bartolucci, Martín Eztala, Facundo Pereyra e Ignacio Dapás. Foto: Juan Borsani/MDZ.

Estos son algunos de los resultados de las finales.

SUB 12 AÑOS DAMAS

ORO: 1°- Amparo Estrella, 2°- Amparo Andrade

SUB 14 AÑOS DAMAS

ORO: Julieta Jaren Flotts a Monserrat Naciff 6/4, 4/6 y 6/4

PLATA: Carla Nieto a Emilia Vallín

DOBLES: Naciff/Jaren a Vallín/Ficarra

SUB 10 AÑOS VARONES

SINGLES: 1°- Joaquín Lloret; 2° Gonzalo Seguí

DOBLES: 1°- Seguí/Lloret; 2°- Menegazzo/Pérez

SUB 12 AÑOS VARONES

ORO: Genaro Bartolucci a Benjamín García

PLATA: Guido Pérez Moreno a Joaquín Ghisaura 6/2, 3/6 y 10/5

DOBLES: Bartolucci/Ezcala a García/Rodríguez 6/1 y 6/4

SUB 14 AÑOS VARONES

ORO: Marcos Zawels a Sebastián Alonso 6/2 y 6/1

PLATA: Ignacio Malovini a Juan Manuel Ezcala 6/1 y 6/2

DOBLES: Serrani/Zawels a Barrio Castro 6/4 y 6/4

SUB 16 AÑOS VARONES

ORO: Ignacio Dapás a Facundo Pereyra 6/3 y 6/4

PLATA: Adriano Velasco a Leonel Velasco 4/6, 6/4 y 11/9

DOBLES: Dapás/Frigerio a Alonso/Pereyra

FOTOS: Erica Flotts, Lorena Mirábile y Juan Borsani.