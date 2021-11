La contundente frase de Gago tras su primera victoria como DT de Racing

Después de dos derrotas seguidas, finalmente este sábado Fernando Gago pudo festejar su primer triunfo como entrenador de Racing al superar por 2 a 0 como visitante a Atlético Tucumán, y luego del partido el exvolante de Boca destacó el trabajo de su equipo y ratificó su idea de juego.

"Lo más importante es el equipo y hoy hicieron un partido muy bueno, sobre todo en el segundo tiempo", comenzó diciendo el DT en rueda de prensa, y luego destacó que "estuvimos más sueltos, más finos para la circulación que es lo que nos lleva al juego que nosotros queremos".

Por otra parte, a la hora de analizar el partido, Gago consideró que "llevamos nuestro juego que es de tener mucha paciencia, mucha circulación de balón. Después del primer gol encontramos los espacios y lo supimos dominar. Repito, el equipo en general tuvo un rendimiento muy bueno".

Finalmente, Pintita ratificó su idea de juego, pese a que hubo cambios en el esquema, y dejó en claro que la misma no será modificada pese a que no venía obteniendo resultados.

"La idea de juego no cambió"

"La idea de juego no cambió, necesitábamos volver al triunfo porque creo que tuvimos buenos partidos y no acompañaron los resultados. La planificación sobre cada partido siempre fue la misma, ahora varió por la forma de jugar de Atlético y a partir de ahí entendimos el partido que teníamos que hacer", concluyó el ex DT de Aldosivi.