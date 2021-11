La escalofriante revelación sobre la Bombonera que estremece a los hinchas de Boca

La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, es uno de esos estadios que son un mito alrededor del mundo. Durante décadas, el Xeneize se hizo fuerte en su cancha y muchos rivales confesaron que se sintieron intimidados al sentir que el piso se movía mientras los hinchas aturdían con sus cantos.

Sin embargo, en los últimos años Boca no ha podido hacerse fuerte de local como supo hacerlo durante mucho tiempo, sobre todo a la hora de los duelos coperos ante rivales internacionales, y en las últimas horas surgió una revelación que estremece a los hinchas más supersticiosos: la Bombonera está maldita.

Giorgio Armas, astrólogo y tarotista, se contactó con el diario deportivo Olé para advertir a la dirigencia del club: "La Bombonera está sucia desde hace mucho tiempo. ¿Por qué sucia? Porque como a Boca le fue bien durante mucho tiempo, nos hicieron daño a través de la magia negra para tumbarnos", disparó.

Pero no se quedó ahí y dio más detalles. "Los brasileños y colombianos son fuertes en estos temas de energía. En el campo de juego no pudieron haber hecho nada, pero sí en el vestuario, incluso sacrificado a algún animal", explicó, y agregó que "es un equipo brasileño al que enfrentamos varias veces en instancias decisivas y hoy está en la final. Llevaron su gente a hacerlo y dejaron la maldad. Nos dejamos hacer daño en nuestra cancha y eso llevó a no ganar como había que hacerlo de local en los torneos internacionales", agregó Armas, quien se fue a los 6 años de Argentina y desde entonces transita su vida entre Perú y Chile.

El tarotista quiere llamar la atención de la dirigencia del club y se ofrece para hacer la "limpieza" correspondiente a la Bombonera. "Me comprometo de forma gratuita a pernoctar en la Bombonera y limpiar bloque por bloque, cancha, plateas, arcos, área del técnico para que tome buenas decisiones... Hay que sacar la mala energía, porque no fue un solo ritual, sino varios de equipos brasileños y colombianos en el vestuario. Tendría que ir, quedarme tres días y trabajar con algunos rituales, incluso si se puede con los futbolistas, que juegan bien pero la pelota no entra".

Giorgio Armas tiene experiencia trabajando con equipos de fútbol y entre ellas se destaca su paso por Cienciano, entre 2003 y 2004, cuando el equipo peruano eliminó a River y fue campeón de la Sudamericana y luego le ganó Boca la Recopa. "Con Cienciano empatamos 3-3 y luego ganamos en Cuzco, y con Boca fue en campo neutral, pero nos dieron un día para el reconocimiento e hicimos algunas cosas. Hay chamanes muy poderosos en Perú", concluyó.