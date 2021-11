El inesperado anuncio de Rubens Barrichello que lamenta todo el automovilismo argentino

Este fin de semana el Súper TC2000 se disputa en Alta Gracia y palpitando la undécima fecha del campeonato el brasileño Rubens Barrichello, de Toyota, habló de por qué la Fórmula 1 no cuenta con pilotos sudamericanos, por qué no se corre en Argentina y, además, hizo un anuncio que lamenta el automovilismo nacional.

En primer lugar, el expiloto de Ferrari en la categoría reina consideró que "es una lástima" que solo haya un piloto latinoamericano en la Fórmula 1, Checo Pérez, "porque, de verdad, yo pienso que los pilotos sudamericanos tienen el mismo talento, son muy talentosos. Ya lo vimos con los grandes campeones que ya pasaron, argentinos y brasileños", dijo en diálogo con Mundo Sport.

Y luego agregó que "es una pena porque seguro que era para tener no solo pilotos como también Fórmula 1 en Argentina, tenemos grandísimos circuitos acá, merecen un poco más de cuidado", y recordó su paso por el país a fines de los 90. La última vez que la F1 se corrió en Argentina fue en 1998, en el autódromo de los hermanos Galvez, y Barrichello, que corría para Stewart-Ford, terminó 14º.

Por último, el brasileño anunció que estas serán sus últimas dos carreras en el Súper TC2000. "Me parece que sí, me quedé mal con la situación de Matías", comenzó diciendo en relación a la carrera de la que se bajó Matías Rossi en San Juan tras considerar injusta una penalización.

Además, agregó que "tengo que pensar mucho en mi familia también, entonces Fefo ahora está empezando en la Fórmula 4, necesito un poco más de tiempo para él, entonces me voy a quedar un poco más en Brasil y viajar solo a Europa para ver a Dudú y estar junto a mi familia", en relación a sus hijos que están dando sus primeros pasos en el automovilismo.

"Ya tengo 50 años, a veces me parece que tengo 20 y me gustaría hacer más y más, pero me hizo la opción por quedarme en casa, pero siempre ligado a Toyota, tengo mucho apoyo de ellos, quiero continuar siendo un embajador", concluyó Barrichello.