Mansur realizó una durísima crítica a la oposición y reveló que Godoy Cruz demandó a River

José Mansur, presidente de Godoy Cruz, habló luego de la postergaciones de las elecciones en la institución y realizó durísimas declaraciones sobre la lista opositora (Renovación Bodeguera), que presentó un recurso de amparo a la corte Suprema de Justicia alegando irregularidades en el padrón de socios entregado por parte del oficialismo.

"La semana que viene haremos una presentación judicial para que las elecciones se hagan lo más rápido posible", expresó en diálogo con Radio Nihuil, y continuó: "En el padrón estaban todos los socios: honorarios, vitalicios, activos y fútbol. Pero quiénes pueden votar estaba claro, fue una chicana política lo que hicieron".

José Mansur y Alejandro Chapini, candidato a la presidencia por la lista oficialista.

"Ellos sabían que tenían la lista impugnada y sabiendo que no estaba correcta, decidieron hacer esta movida y posponer la elección para no quedar mal con su gente. Esta gente ha querido meter la política adentro del club. Lo único que han generado con esto es desprestigiar la imagen del club. Buscan el protagonismo y el bien propio, no el bien de Godoy Cruz", continuó.

Pero fue por mucho más. "Justo coincide que estos chicos (de Renovación bodeguera) están vinculados con La Campora", disparó y encendió una nueva polémica en la interna del club. Además se refirió a la deuda que mantiene River por el pase de Fabrizio Angileri y reveló: "Le hemos presentado una demanda en la Liga Profesional y si no pagan no podrán incorporar jugadores".

Para cerrar expresó que se siente conforme con el presente del equipo y deseó marcharse con un título: "El equipo está bien en términos generales. Tenemos el anhelo de una alegría y de un logro institucional. Nos queda un partido muy complejo ante Talleres y ojalá tengamos la posibilidad de jugar la final".