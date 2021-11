El importante anuncio de Guillermo Ortelli que paraliza el Turismo Carretera

Guillermo Ortelli analiza retirarse del automovilismo y mantiene en vilo al Turismo Carretera. El siete veces campeón expresó días atrás que antes de la competencia de La Pampa comunicará su decisión y, en las últimas horas, se anunció que el próximo martes (16 de noviembre) ese realizará una conferencia de prensa donde seguramente brindará detalles sobre su futuro.

"Estoy evaluando mi decisión de seguir. De hacerlo será en el JP, pero me empezó a surgir la posibilidad de dejar. Siempre dije que el día que eso me ocurra, me iba a bajar y me voy a tomar un tiempito para analizarlo. Viniendo solo de una carrera, lo pensé y luego hablé con Gustavo Lema (propietario del equipo) para comentarle mis dudas", contó días atrás ante la sorpresa de muchos.

Ortelli y Canapino compartirían equipo.

Ortelli debutó el 10 de septiembre de 1994, como invitado de Fabián Acuña, y ganó esa competencia con un Ford. A partir de ahí han transcurrido 405 carreras, con 7 títulos (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016), 32 victorias en finales, 92 triunfos en series y 32 pole positions.

Según informaciones, el nacido en Salto se transformaría en el director deportivo del JP Carrera y Agustín Canapino ocuparía su lugar dentro de la estructura que conduce Gustavo Lema. Este rumor causó una verdadera revolución entre los hinchas de Chevrolet que ya sueñan ver a sus dos ídolos juntos bajo una misma escuadra.