La noticia sobre Novak Djokovic que tiene en vilo al mundo del tenis

El primer Grand Slam del año se disputará en tierras australianas del lunes 17 de enero al domingo 30 del mismo mes, en el Melbourne Park. Craig Tiley, director del Abierto de Australia, confirmó hace algunas semanas que desde la organización solamente permitirán la participación de tenistas que estén vacunados contra el COVID-19.

Con estas medidas, y entendiendo que el serbio Novak Djokovic aún no es encuentra con ninguna dosis de la vacuna, la participación del número uno del ranking mundial de la ATP está en duda.

“Probablemente no participará”, aseguró Srdjan Djokovic, padre del tenista en una entrevista con la cadena de televisión de Belgrado Prva TV. Y agregó: Claro que le gustaría ir, porque es un deportista y porque allí hay muchos compatriotas, la diáspora, que estarían contentos de ver a Novak. Pero no se si eso pasará, probablemente no en esas condiciones, bajo esos chantajes no jugará".

En cuanto a la posibilidad de poder ingresar a Australia, pero con la realización de dos semanas de cuarentena obligatoria Srdjan manifestó: “Excelente idea, les felicito, pero que jueguen ellos mismos”.