Un histórico preparador destrozó a la ACTC y comparó al Turismo Carretera con el Top Race

Jorge Pedersoli ha sido, sin dudas, un referente histórico del Turismo Carretera. El motorista fue gran parte de los éxitos de Juan María Traverso y es palabra autorizado cuando se habla de automovilismo. Este miércoles, Peluca cumplió 80 años y en una extensa entrevista con Campeones, fue durísimo con la ACTC y criticó la llegada de Toyota.

"Va a ser un cachivache, porque así va a venir también Mercedes o BMW y para eso que vayan al Súper o al TN. Si los de la categoría piensan que Toyota va a poder competir con autos de los años 60, allá ellos. Ya no es como antes, donde el auto que corría era el que te representaba o el que veías en la calle", expresó con dureza.

Pedersoli con Christian Ledesma.

Sobre la categoría realizó una curiosa comparación que no cayó del todo bien: "Los autos perdieron su forma original, el TC se convirtió en un Top Race. Los motores son todos iguales, se acabó Ford y Chevrolet, no tiene nada original, ni la bomba de agua le queda. Nosotros teníamos una parte libre del reglamento y ahí íbamos, para sacar la diferencia que sacábamos".

"Hoy en día, lo arma un farmacéutico al motor. Se acabó la inventiva, el desarrollo, se acabo todo. No podés tocar nada, no se controla nada y todo reglamentado. El motor ya no tiene importancia porque el auto baja medio segundo con un juego de gomas. Por eso sigue siendo clave el chasis y el piloto", cerró.

En su palmarés, Pedersoli cuenta con 15 campeonatos, 14 de ellos en el Turismo Carretera. Ganó cinco con Traverso (uno de TC 2000), cuatro junto a Guillermo Ortelli, se consagró tres veces con Roberto Mouras y los restantes fueron conseguidos aportando motores a Carlos Pairetti, Francisco Espinosa y Christian Ledesma.