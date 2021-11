Más leña al fuego: Mauricio Macri tildó a Riquelme de ser la "Cristina" de Boca

Mauricio Macri, expresidente de la Nación, disparó sin filtro contra la actual dirigencia de Boca: comparó la relación de Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme con la de Alberto Fernández y Cristina Fernández, sus rivales políticos. "Ameal parece Alberto y Riquelme Cristina, estamos un poco complicados", expresó en una entrevista con el canal La Nación +.

En la misma charla se refirió a la posibilidad de que Carlos Tevez se involucre en la política del club: "Estoy a favor de que todo el mundo entre a la política. Si Carlitos quiere participar, es muy bienvenido. Posiblemente lo apoyaría, tengo mucha afinidad con él y es una muy buena persona".

Sin embargo, lanzó una advertencia. Si bien le dio respaldo público, consideró que no tiene que "aspirar a conducir al club de entrada", dado que "es muy complejo". "Le vendría bien un camino de aprendizaje", lanzó, con cierta ironía contra Román. El Apache, en ESPN, habló sobre una futura candidatura como dirigente y dejó la puerta abierta.

"¿Si me imagino de dirigente? No lo sé. No me imagino de nada. Hace un año estoy haciendo el curso de técnico, el año que viene voy a hacer coaching. "Si me llego a meter (en política), es para proponer una idea o un proyecto. Ni contra Román, ni contra Bermúdez ni nadie. Yo quiero que Boca gane y después gane la Copa Argentina", agregó.