La increíble decisión de Shaquille O´Neal respecto a la herencia de su fortuna

Gracias a su carisma y obviamente a su gran desempeño dentro de la cancha de baloncesto, Shaquille O´Neal consiguió hacer una gran fortuna durante su carrera en la NBA. Un patrimonio que no ha hecho más que aumentar después de haberse retirado, pues al pívot le ha ido muy bien con sus otros negocios.

Eso sí, la respuesta que ha dado en torno a la herencia y el dinero que heredarán sus hijos ha sido muy comentada, unos creen que es algo polémica, otros que es muy buena idea, pero Shaquille O´Neal comentaba sin pelos en la lengua en una entrevista con The New York Post que su gestión de la fortuna que tenía era muy particular, este es el mantra de cara a sus hijos: "No somos ricos. Soy rico".

"No me importa si juegan al baloncesto. No me importa nada de eso. Tengo seis hijos y me gustaría que se labraran su propio camino. Y si quieren que invierta en ellos lo haré, pero el dinero es mío", comentaba el exjugador. Soy una persona normal que escuchó, persiguió sus sueños y los cumplió. Vengo de la nada", sentenciaba O´Neal,