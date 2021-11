Imágenes impactantes: murió un boxeador tras colapsar después de un terrible nocaut

Una evitable tragedia enluta el mundo del boxeo. Taurai Zimunya, de 24 años murió tras haber colapsado durante una pelea profesional sin título en juego en Harare (Zimbabue). Antes de desplomarse, el pugilista quedó indefenso mientras que su rival le siguió dando golpes en la cabeza sin que el juez interviniese.

"Por ahora nos centraremos en el entierro, y luego nos sentaremos y veremos los problemas", dijo Lawrence Zimbudzana a BBC Sport Africa en el entierro del boxeador. Según el secretario general de la Junta Nacional de Control de Boxeo y Lucha de Zimbabwe, se siguieron todos los protocolos y se brindó asistencia de emergencia antes de que fuera trasladado al hospital.

Aunque el informe médico sobre la causa de la muerte aún no se ha publicado, las fuentes dijeron que el boxeador fallecido sufrió una hemorragia cerebral después del combate, según informó el medio New Zimbabue. La crítica recae sobre el árbitro por no haber parado el combate cuando vio que Taurai no podía defenderse ni mantenerse en pie.

Esta es la primera vez en dicho país un boxeador murió a causa de las lesiones sufridas en el ring, un hecho que se espera que ponga el foco en los problemas de salud y seguridad en el boxeo local.