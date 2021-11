El polémico posteo de Patrice Evra con Messi como protagonista a horas de la entrega del Balón de Oro

Este lunes la revista francesa France Football entregará el Balón de Oro y, como es habitual, Lionel Messi es uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo, sobre todo luego de cerrar un gran año con la Selección argentina al ganar la Copa América, su primer título con la mayor.

Y a horas de conocer al ganador, el exfutbolista francés Patrice Evra utilizó sus redes sociales para enviar un particular mensaje para Lionel Messi, el cual no estuvo exento de polémica.

"Felicitaciones Leo Messi por ganar otro Balón de Oro", comenzó escribiendo el exdefensor nacido en Senegal, junto con una foto en la que se lo ve enfrentando al crack argentino en un duelo entre Barcelona y Manchester United.

Y luego agregó "también la gente que no me entiende cuando hablo, que me chupa la djudju", con dos emojis riendo y sin especificar para quién fue dirigido ese mensaje.

En pocas horas, la publicación de Evra superó los 200.000 likes y se volvió un fenómeno viral.