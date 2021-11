Los Pumas 7s jugarán por la Copa de Oro en el Seven de Dubai

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7s, ganó el grupo clasificatorio B del torneo de Dubai, inicio de la World Seven Series, y a partir de mañana irá por la Copa de Oro enfrentando desde las 3,28 (hora de Buenos Aires) a Irlanda en choque por cuartos de final.

Irlanda será el rival de @lospumas7arg en los Cuartos de Final por el Oro en Dubai, ¡así que ya tenés que preparar el despertador para alentarnos!#SeVenMejorQueNunca #VamosArgentina #RugbyArgentino pic.twitter.com/SBTnuwTHFN — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 26, 2021

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2021, derrotaron a España por 28 a 7, con dos tries de Luciano González Rizzoni, uno de Joaquín de la Vega y otro de Tomás Lizazú, más las conversiones de Felipe del Mestre y Santiago Vera Fold.

Luego se impusieron a Kenia, por 22 a 17, con dos tries de González Rizzoni, uno de Germán Schulz y otro de Santiago Álvarez Fourcade, más una conversión de Vera Feld. Por último empataron en 21 tantos con Estados Unidos, con tries de Lizazú, Álvarez Fourcade y un try penal, más de dos conversiones de Joaquín Lamas.