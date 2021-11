Lucas Pratto y su palo a River Plate en su vuelta al gol

Vélez Sarsfield venció a Argentinos Juniors por 2-0 en el José Amalfitani en el marco de la fecha 22 de la Liga Profesional. Con este triunfo el Fortín aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores de América 2022. Lucas Pratto volvió a Liniers y, en su presentación, marcó el tanto que liquidó las acciones frente al Bicho, desatando la locura de todos los presentes en el estadio.

El Oso mostró su emoción y también aprovechó para tirarle un palito a River Plate, su ex club: "No me quiero poner a llorar porque no sirve. Sólo quiero agradecerle a mi familia, a mi mujer y a Vélez que confío en mí cuando me dejaron tirado en bastantes lugares. Así que sólo tengo palabras de agradecimiento a este club que me abrió la puertas dos veces en momentos difíciles de mi carrera".

"Los hinchas me quieren desde que llegué. No por haber ganado o por haber perdido, siempre me abrieron la puerta. Esta es mi casa, sólo quiero agradecerles a ellos", agregó uno de los jugadores más ovacionados de la noche.

Pratto, uno de los héroes del Millonario en la Copa Libertadores 2018, marcando goles en las finales en La Bombonera y en el Santiago Bernabeu, había anunciado que no se fue de la mejor manera de la institución de Núñez. "Es difícil decir que me quise ir cuando jugaba cuatro minutos. Necesitaba continuidad, le dije (a Gallardo) que creía que era el momento, pero en ningún momento me quise ir. Di todo por el club y nadie puede reprocharme nada", manifestó en Líbero tras su salida del club.

Y para finalizar, en su momento, decretó: "De cero a diez la relación con Gallardo terminó en cinco".