La reveladora confesión de Ibrahimovic tras su agresión a Azpilicueta

Zlatan Ibrahimovic, de 40 años, sigue dando que hablar tanto en su club como con la Selección. El Sueco fue parte de la última doble jornada de Eliminatorias UEFA y tendrá que disputar el repechaje para ganarse un lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022. En el último partido del Grupo B, el delantero del Milán golpeó sin pelota a César Azpilicueta.

"Lo hice a propósito. No me da vergüenza decirlo porque le hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero lo volvería a hacer para hacerle entender: 'No haces eso, joder. No tienes pelotas para hacerlo contra mí. Pero te mostraré lo que pasa si me lo haces'. Por eso lo hice", declaró el delantero en una entrevista concedida al diario británico The Guardian.

Y agregó: "No se trata de perderse los play-offs. Se trata de hacerle entender que no te metes con alguien que está en el suelo. No atacas a un perro que no habla. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil molestar a mis compañeros de equipo que tienen 20 años y son muy buenos. Espero que ahora lo entienda"

En cuanto a los dolores y la motivación a su edad, confirmó: "No es fácil. Todos los días me despierto y tengo dolor en todas partes. Esta mañana tuve dolor por todos lados pero mientras tenga objetivos, mientras tenga adrenalina, sigo. Sé que estoy llegando a algo bueno. Vengo a un lugar en el que necesito trabajar para mantenerme en la cima. Lo único que me mantiene en movimiento es la adrenalina. Conseguir dos seguidores más no te curará. Conseguir más dinero no te curará. Llamar la atención no te curará. Lo que te curará es la adrenalina"

"Para mí, sufrir es como desayunar. Pero mucha gente no entiende el sufrimiento porque la nueva generación, con todas estas plataformas, tiene poco que hacer para obtener crédito. La generación anterior tuvo que hacer mucho para obtener un poco. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la generación anterior", finalizó.