La contundente reflexión de Guillermo Ortelli sobre la llegada de Toyota al Turismo Carretera

Días atrás, Guillermo Ortelli conmovió al Turismo Carretera tras anunciar que la competencia a disputarse en el Villicum será la última de su extensa y exitosa carrera deportiva. Desde ese momento, el siete veces campeón visitó muchos programas para contar los motivos de su decisión y realizó una interesante reflexión sobre la llegada de Toyota a la máxima.

Durante el programa ESPN Show, que conduce Alejandro Fantino, el de Salto fue directo: "Es todo un tema. Si me quedo del lado de lo tradicional, de la esencia del Turismo Carretera, te diría que no, que no cabe una marca más. Pero si lo miro hacia el futuro, me da la sensación que le va hacer muy bien a la categoría".

"Ha pasado por transformaciones y cambios importantes. Desde las cupecitas que corrían los grandes premios a cuando empezó el Falcon o la Chevy, hasta hubo gente que le tiraba piedras para que no corran. Hoy es muy difícil hacer una carrera en ruta, es otra de las transformaciones que tuvo, dejar la ruta para ir a correr al autódromo", continuó.

Además recordó el momento del click, que lo llevó a analizar la posibilidad del retiro. "Venía de Posadas, manejando solo, y lo pensé. Se lo transmití a mi familia, a Hugo Mazzacane y lo hablé con Gustavo Lema. Creo que tomo una decisión feliz porque lo hago libre de presiones y agradecido a todos los que hicieron que Ortelli sea lo que es hoy".