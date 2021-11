La impactante confesión de Ibrahimovic que indigna a toda España

Zlatan Ibrahimovic vuelve a ser noticia por una confesión que nadie esperaba y que ha causado indignación en España. El delantero sueco protagonizó un violento episodio con el defensor César Azpilicueta durante el duelo de Selecciones por Eliminatorias de la UEFA, agrediéndolo de espaldas cuando la pelota no estaba en juego.

Y en las últimas horas, el exdelantero del Barcelona reveló que no se arrepiente de lo que hizo y que, además, lo haría de nuevo. "Lo hice a propósito. Fue algo estúpido, pero lo volvería a hacer para hacerle entender", disparó el goleador de 40 años en una entrevista con The Guardian.

Según Zlatan, el defensor español merecía el golpe por haber agredido a un compañero suyo minutos antes. "El otro día, en la Selección, le di un golpe. Lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo, porque hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero aun así lo hice para que entendiera: 'No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice. ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno. No estuvo bien por mi parte, pero aún así lo haría. Así soy yo. No me avergüenza decirlo", agregó el sueco.

Ibrahimovic fue amonestado por la jugada en cuestión y, al ser su segunda amarilla durante la fase de clasificación rumbo a Qatar, no podrá disputar la ida del repechaje, algo que tampoco lamenta.

"No se trata de perderse la eliminatoria. Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado. No se ataca a un perro que no ladra. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda", concluyó.