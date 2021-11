La revelación de Jordi Alba sobre el Kun Agüero que ilusiona a todo Barcelona

La noticia sobre un posible retiro de Sergio Agüero conmovió al mundo del fútbol. Las informaciones que salieron a la luz el fin de semana no fueron alentadores sobre la salud del delantero argentino, sin embargo, desde Barcelona desmintieron todos los rumores. Este lunes, fue Jordi Alba quien salió al cruce de las versiones y reveló cómo se encuentra el Kun.

"Salir de los terrenos de juego por este tipo de cosas no es fácil", dijo, y confesó: "Está animado: es una persona muy positiva y creo que al final nos termina animando más a nosotros que nosotros a él. Es una cosa que le pertenece a él y tendrá que decir cómo se siente y cómo está. Desde aquí le mandamos todo el apoyo del mundo".

Xavi Hernández, también había negado los rumores. "Del Kun Agüero no sé nada, hablé con él el otro día y lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, no sé de dónde sale. Él está tranquilo, le dije que fuera viniendo cuando se encontrara bien. Es un tema médico. Hay que esperar", señaló.

Barcelona jugará mañana un partido clave para sus aspiraciones en la Champions League. Recibirá al Benfica, un rival directo en el Grupo E y que viene de golearlo por 3-0 en Portugal. Por ahora, el conjunto catalán es el segundo clasificado con seis puntos, dos más que el del argentino Nicolás Otamendi.