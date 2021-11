Haaland le mandó su camiseta a un futbolista argentino: ¿de quién se trata?

Erling Haaland es uno de los grandes goleadores que tiene el fútbol mundial en estos momentos. Desde su debut se destapó como un delantero letal y su llegada al Borussia Dortmund de Alemania significó su explosión a nivel internacioal. Ahora los mejores clubes del mundo se disputan su pase.

En el medio de su gran presente, el noruego se acordó de un amigo argentino y le envió su camiseta. "Para Leo, mi hermano", escribió el atacante de 21 años en la dedicatoria. Leonardo Balerdi, quien recibió la casaca, le agradeció en inglés a través de Instagram: "Thanks, bro".

Balerdi coincidió con Haaland en Dortmund y, a pesar de que ya se fue de Alemania e integra el plantel del Marsella de Francia, se mantiene en contacto con el crack. "Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo", contó el defensor hace un tiempo.

"Se fue haciendo un poquito fan de Boca y hasta el día de hoy estamos en contacto y cada vez que ve un video de Boca me lo manda. Me jode y me pregunta '¿Cuándo vamos?', así que ojalá algún día le toque vivir eso, voy a hacer lo imposible para que lo pueda vivir", aseguró Balerdi. Leo ya le regaló una camiseta azul y oro, que Haaland mostró en más de una ocasión.