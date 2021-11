La contundente decisión del Bayern Munich que busca sentar precedente

Bayern Munich no detiene su marcha y en esta temporada 2021/2022 quiere repetir lo alcanzado en la Champions League y Bundesliga pasada. En el torneo doméstico mira a todos desde arriba con 28 puntos, uno más que su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund.

En cuanto a la UEFA Champions League, los alemanes conforman el Grupo E junto a Barcelona, Benfica y Dinamo Kiev. A falta de dos partidos para finalizar a primera fase, el Bayern aseguró su lugar en los octavos de final y, salvo una catástrofe futbolística será el primero de su Zona.

Según informó el diario Bild am Sonntag, el multi campeón decidió recortarle el sueldo a Joshua Kimmich durante los días que el mediocampista debió aislarse por contacto estrecho de un caso positivo de Coronavirus, y no estar vacunado. El volante alemán no sería el único implicado, sino que serían cuatro más los que sufrirían dicha medida. Jamal Musiala, Serge Gnabry y Eric-Maxim Choupo Motin serían los restantes.

"Absolutamente lo tengo en cuenta. Por eso no digo categóricamente que no me vacunaré en absoluto. Se trata solo del hecho de que todavía tengo algunas preocupaciones. Por eso es muy posible que me vacunen en el futuro", declaró Kimmich hace poco más de un mes, cuando fue consultado por si sería inoculado.