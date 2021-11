Juan Román Riquelme no afloja: ahora se la agarró contra Niicolás Distasio

Juan Román Riquelme tuvo un cruce al aire con el periodista Nicolás Distasio y se sacaron chispas al aire. El vice de Boca no se cayó nada y trató de fanático al corresponsal del Millonario.

"¿Cómo evaluás el 2021 de Boca?", fue la primera pregunta que hizo el periodista. "Es difícil poner un puntaje. Cuando me decís que eliminamos dos veces a tu equipo (River), también hay que decir que le ganamos un campeonato en el último minuto. Los eliminamos en la Copa de la Liga y en la Copa Argentina lo mismo. En Libertadores decís que nos quedamos afuera pronto, pero ganamos los dos partidos. Mineiro cagó a goles a todos, nosotros le ganamos", comenzó Román.

Nosotros usamos VAR en la Libertadores y en el fútbol argentino no. El árbitro se puede equivocar, como declaré cuando echaron a Rojo en cancha de River. Parece una discusión de club a club", sostuvo el ex jugador.

En cuanto al último superclásico, que fue triunfo del Millonario, Distasio remarcó su postura: "Yo creo que el árbitro no se equivocó y Rojo estuvo bien expulsado". A partir de ahí, Riquelme subió la temperatura: "Lo que vos quieras, yo no puedo discutir con un fanático. Respeto tu opinión, pero todo el mundo sabe que la primera no fue ni falta".