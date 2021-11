El inesperado palo de Cristiano Ronaldo para las nuevas generaciones de futbolistas

El delantero del Manchester United y capitán de la Selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, brindó una interesante entrevista en la que habló de cómo eran las cosas en la época en la que daba sus primeros pasos en el profesionalismo y disparó contra las nuevas generaciones por no valorar el momento en el que viven.

CR7 aseguró que para su generación "era más difícil jugar en el primer equipo" y que además para los jóvenes "hoy las cosas son más fáciles y ellos no las valoran lo suficiente".

"No sólo me refiero al fútbol, esta nueva generación, probablemente de los 90 o los 95, ven la vida, el fútbol y los problemas de manera diferente", expresó el cinco veces ganador del Balón de Oro en una entrevista emitida desde este martes en la plataforma DAZN.

Su retorno al equipo de Old Trafford con el que logró siete goles en esta temporada fue uno de los temas que tocó el exjugador de la Juventus y Real Madrid. 2No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos y si todos pensamos así, creo que será posible. ¿Será difícil? Por supuesto, tenemos nuevos jugadores, nuevo sistema, pero eso no importa", afirmó Cristiano Ronaldo.

"Como jugador he cambiado, por supuesto. Jugaba más como extremo, era más rápido, regateaba más y ahora mido más mis objetivos. Guardo la energía para los momentos adecuados en los que matar el partido, la experiencia en el juego te hace decidir mejor", explicó el máximo goleador de la historia a nivel de selecciones.

Respecto a su actualidad con los Diablos Rojos, el futbolista de 36 años opinó sobre el plantel que dirige Ole Gunnar Solskjaer. "En mi segundo día con el grupo, di un discurso en el hotel y dije que estoy orgulloso de estar aquí y veo un gran potencial en este grupo de jugadores", apuntó.

Finalmente, sobre la liga inglesa a la cual regresó tras 12 años, el artillero luso aclaró lo que para él la diferencia de otras competiciones por las que ha pasado durante su carrera. "En la Premier, los jugadores son más honestos, en mi opinión. No pegan tantas patadas", concluyó Cristiano.