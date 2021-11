Dálmine, Barracas y una grave denuncia que sacude el ascenso argentino

El partido entre Villa Dálmine y Barracas Central, que sentenció el pase a la final del "Guapo", suma un escandaloso capítulo que sacude el ascenso argentino. El jueves salió a la luz que hubo una discusión entre los futbolistas del equipo de Campana ya que el plantel habría apuntado contra cuatro que fueron "para atrás". Esta situación la confirmó Pepe Basualdo y reveló fuertes detalles.

"Me enteré de todo. Hubo una votación entre jugadores para determinar quién iba para adelante y quién para atrás. Muy grave todo lo que me llegó. Muy grave la situación. Lo que algo se olfateaba en el ambiente, si es realmente todo como se dice y como salió la verdad es que es muy lamentable que mi equipo esté involucrado en esta situación", aseguró el surgido en el Viola.

En diálogo con Platea Baja (radio Del Plata) detalló: "Es algo insólito que haya una votación de jugadores para ver quién va para adelante y quién va para atrás. Creo que ganó un punto la votación para ir para adelante. Fue en vano igual porque teóricamente regalaron el partido. No sé qué pasará".

"Es la primera vez que lo escucho en mi carrera que haya pasado eso. Es bastante triste que siga pasando en nuestro fútbol, que inclusive la agencia de apuesta tuvo que anular todo, todos los recortes que estoy leyendo. Tendrán que pagar los responsables, no creo que solo haya jugadores, habrá alguien más", continuó Pepe, que desea meterse en la política del club de Campana.

Y cerró: "No hay vuelta atrás. No sé qué pasará con este asunto de los puntos, no sé. Si sacan a Barracas el que pasaría sería el de atrás. Estaría Ferro ocupando ese lugar. Está brava la situación. Entre nosotros, de ahí a que se compruebe es difícil".