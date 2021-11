El Manchester United le dio un ultimátum a Solskjaer

Luego de que para sorpresa de todos diese una semana de vacaciones a sus jugadores durante el último parón de selecciones, Ole Gunnar Solskjaer ya prepara lo que será una nueva oportunidad para los Red Devils en la Premier League. Manchester United no puede permitirse más errores y desde la dirigencia llega el último y contundente aviso para el DT.

La fecha FIFA supuso un alivio en Old Trafford, donde los resultados y el juego no llegan pese a la inversión realizada alrededor del equipo de Manchester. En un contexto donde la Champions sigue complicada y la punta de la Premier se encuentra a 9 puntos, Ole Gunnar Solskjaer sabe que se juega el cargo en cada fin de semana. Los dirigentes del United piden una inmediata reacción para no tener que tomar una drástica decisión.

Y es que pese a contar en el pasado con el apoyo de buena parte del plantel a nivel personal, Solskjaer a venido perdiendo la confianza de un grupo de jugadores que reconoce puertas adentro que el equipo se encuentra uno o dos escalones por debajo que sus rivales en cuanto a táctica en el terreno de juego. Nadie duda del nombre del noruego como leyenda del club, más si de sus capacidades para dirigir un barco que a día de hoy navega sin rumbo ni destino por la mejor liga del mundo.