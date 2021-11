Bombazo en el Turismo Carretera: la inesperada decisión del JP con Facundo Ardusso

Facundo Ardusso no continuará en el JP Carrera. "Me avisó Gustavo (Lema) que tiene una oportunidad excelente para el 2022, y yo no tengo lugar. Ahora a empezar a ver el futuro", confirmó el propio piloto de Las Parejas que llega al Villicum con chances de ser campeón del Turismo Carretera.

Para el Flaco, la noticia es un tanto dura ya que falta muy poco para terminar el año y en ese corto periodo deberá buscar con quien trabajar el próximo campeonato. En la fecha de Viedma, donde ya se sentía lo que podía pasar, un equipo lo tentó para tenerlo en la próxima temporada y es el de Diego De Carlo, aunque seguramente tendrá más opciones.

Esta confirmación, entonces, alimenta el rumor de la posible llegada de Agustín Canapino al JP. La estructura planea tener solamente dos autos y uno sería para el Titán. El otro lo manejaría Santiago Álvarez que saltaría del TC Pista al TC. En las últimas horas, además, Guillermo Ortelli se refirió al de Arrecifes y expresó el deseo de trabajar con él.

"Se me pregunta todo el tiempo por lo de Agustín, y ojalá se dé. Porque también se me mezclaría un poco lo emocional, porque todos sabemos cómo era mi relación con su papá Alberto. Por otro lado a Agustín lo conozco desde que era chiquitito. Me gustaría trabajar con él", dijo el saltense en la conferencia donde anunció su retiro.