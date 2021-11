Un candidato a presidente liquidó a Francescoli y enardeció el mundo River

El sábado 4 de diciembre, los socios de River deberán votar para darle continuidad al proyecto de Rodolfo D'Onofrio o bien, darle la confianza a algunas de las listas opositoras. En una de ellas el candidato a presidente es Antonio Caselli (acompañado por David Trezeguet) quien apuntó sin filtró contra Enzo Francescoli, el actual manager de club.

"Es una situación que me sigue preocupando. Cuando hay tantos jugadores que se van libres porque no se les renueva el contrato a tiempo, veo que hay ineficacia de la secretaría técnica y eso hay que hacerlo notar porque es el interés de River en lo económico. No se puede dejar jugadores top libres y que se vayan sin contrato", arrancó diálogo con Fútbol Continental (AM 590).

Y continuó: "No me entra en razón. Si pasara en un equipo europeo que es una Sociedad Anónima seguramente la persona encarga de eso sería expulsada porque le hace perder mucho dinero. La plata es de River y de los socios y hay que gestionarla bien porque hay que rendir cuentas. Fue un fracaso grave".

"Te dicen que Enzo lo eligió a Marcelo (Gallardo). Dejate de joder, Enzo. No lo elegiste. Fuiste a buscar primero a Gareca, a Martino, a Bielsa y no quedó más nada. No estoy de acuerdo con la gestión de Francescoli. Antes de que sea DT de Nacional, yo tuve reuniones con Gallardo para que sea el técnico si ganaba nuestra fórmula. Tan mal no vemos el futbol", siguió.

Para cerrar expresó que sería el primero en irse si consigue ganar las elecciones: "De ninguna manera. Lo respeto por lo que fue en River, pero de ninguna manera puede seguir una persona que dejó más de 45 jugadores libres". Caselli perdió mucho terreno en los últimos días y sus dichos pueden tomarse como el último intento para generar confianza.

La lista oficialista está encabezada por Jorge Brito junto a Matías Patanian e Ignacio Villarroel como vice primero y segundo respectivamente. El "Frente Unidos x River Plate" está encabezada por Carlos Trillo como candidato a Presidente, Alex Campbell como candidato a Vicepresidente 1°, Luis Cejas como candidato a Vicepresidente 2° y Matías Barreiro como candidato a Vocal 1°.