Tenis: estupenda actuación mendocina en San Juan

El pasado fin de semana finalizó en la vecina provincia de San Juan el sexto Torneo Regional de Menores, que tuvo como sede al Club Banco Hispano, el Lawn Tenis y el San Juan Tenis Club.

El mismo se disputó en Categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 años, tanto en Damas como en Varones y reunió a jugadores de San Juan, Mendoza, San Luís y La Rioja.

La participación de los tenistas mendocinos fue muy meritoria, ya que se lograron seis primeros puestos sólo en los cuadros principales de individuales, a eso hay que sumarles los ganadores en Dobles y en Second Chance.

En final entre jugadores de nuestra provincia, Darla Funes superó en Sub 12 a Valentina Lloret. En sub 14 Varones, Ignacio Dapás le ganó a Facundo Pereyra; Lola Martínez fue la mejor en 16 años Damas y Agustín García Cantale y Francisco Pereyra protagonizaron la final de 16 Varones, con victoria para el primero.

En la categoría de los jugadores de mayor edad, lograron traer los trofeos a Mendoza, Greta Zawels y Juan Martín Accossatto.

RESULTADOS SEXTO REGIONAL DE MENORES

SUB 12 DAMAS

Funes, Darla (Mza) a Lloret, M Valentina (Mza) 7/6 y 6/3

Second Chance: Roza Zaira (Lawn Tenis) a Coto Catalina (Lawn Tenis) 2/6, 7/6 y 7/5

Dobles: Lloret / Funes (Mza) a González Luana / Ruiz Martina (Hispano) 6/3 y 6/3

SUB 12 VARONES

Platero Tomas (Hispano) a Valentín Navarro (Lawn Tenis) 6/3 y 6/2

Second Chance: Joaquín Arnáez (Hispano) a Joaquín Manzano (Mza) 6/1 y 6/3

Dobles: Platero T / Alonso Tomas (Sj-Mza) a Tadini Bauti / Amicarelli Santino (San Juan) 6/2 y 6/3

SUB 14 DAMAS

Pugliese, Pia (San Juan) a Yanzón, Agostina (Lawn Tenis) 0/6, 6/3 y 7/5

Dobles: Pugliese P / Yanzón (San Juan) A Palmiotto / Ramos (San Luis) 6/1 y 6/2

SUB 14 VARONES

Dapás, Ignacio (Mza) a Pereyra, Facundo (Mza) 7/6 y 6/3

Second Chance: Serrani, Lucio (Mza) a Castro, Jeremías (Lawn Tenis) 6/1 y 6/3

Dobles: Dapás I. / Frigerio S. (Mza) a Zawels M. / De La Torre F. (Mza-Sj) 6/2 y 6/3

SUB 16 DAMAS

Martínez, Lola (Mza) a Sanso, Marina (Hispano) 6/3, 4/6 y 6/3

SUB 16 VARONES

García Cantale, Agustín (Mza) a Francisco, Pereyra (Mza) 6/4 y 6/2

Second Chance: Camilli, Stefano San Luis) a Frigerio Bautista (Mza) 6/2 y 6/1

SUB 18 DAMAS

Zawels, Greta (Mza) a Vagliengo, Trinidad (Lawn Tenis) 6/0 y 6/0

Dobles: Zawels G/ Vagliengo T a Davis M / Caballero C 6/0 y 6/1

SUB 18 VARONES

Acosatto, Juan Martin (Mza) a Suarez, Vega Manuel (San Luis) 6/3 y 7/5

Second Chance: Granizo, Lisandro (Mza) a Beltrán, Nicolas (Lawn Tenis) 6/1 y 6/2

Dobles: Suarez Vega/Docters, Francisco a Acosatto, J Martin / Granizo Lisandro 4/6, 6/3 y 10/8