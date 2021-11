Kylian Mbappe y la tajante respuesta sobre su futuro ¿se va del PSG?

Kylian Mbappe volvió a brillar el pasado fin de semana, esta vez con la camiseta de su Selección. El delantero del PSG convirtió un póker de goles en el triunfo de Francia ante Kazajistán por 8-0, sellando así su clasificación en el mundial de Qatar 2022. Los galos buscarán defender el título obtenido en Rusia 2018.

"Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes", manifestó el jugador que es pretendido por el Real Madrid.

"¿Mi futuro? No lo sé, no lo sé todavía. Estoy feliz en el terreno de juego como en mi vida personal. Estoy aquí, estoy aquí todavía, estoy aquí esta temporada", sentenció el jugador que fue galardonado como el mejor jugador joven de aquel mundial de Rusia.

Francia, que con un partido menos aseguró el primer puesto del Grupo D y ya sacó boleto para Qatar, visitará este martes a Finlandia desde las 16.45 con televisación de ESPN.