Tres finales, con Cristiano Ronaldo y España incluidos, definen nuevos clasificados al Mundial de Qatar

Las Eliminatorias Europeas continúan confirmando selecciones clasificadas al Mundial y este domingo tres equipos anotarán su nombre en la lista de participantes para Qatar 2022, con tres duelos directos que se vivirán como verdaderas finales ya que estará en juego nada menos que el pase al gran torneo ecuménico.

La primera gran final la disputarán Croacia y Rusia, por el Grupo H. Los rusos lideran la tabla con 22 y los balcánicos, que buscarán aprovechar la localía, los siguen con 20. Quien gane el partido sacará boleto para Qatar, mientras que el empate le dará la clasificación al anfitrión del Mundial pasado.

A las 16.45 habrá otras dos finales imperdibles. En primer lugar, España recibirá a Suecia por el Grupo B. Los de Luis Enrique lideran con 16 puntos, mientras que el equipo de Zlatan Ibrahimovic lo sigue de cerca con 15. El ganador se quedará con la clasificación a la Copa del Mundo, mientras que el empate favorecerá a la Furia Roja.

Finalmente, en simultáneo, Portugal con Cristiano Ronaldo recibe a Serbia por el Grupo A. Ambos tienen 17 puntos, pero los lusos cuentan con mejor diferencia de gol. Al igual que en los otros dos partidos, el ganador será quien asegure su lugar en Qatar 2022, mientras que la igualdad le dará la clasificación a Portugal.

Los televisados de este domingo en las Eliminatorias Europeas

11:00 Croacia vs Rusia DIRECTV SPORTS / 1610

14:00 Macedonia del Norte vs Islandia DIRECTV SPORTS / 1610

14:00 Armenia vs Alemania ESPN 2

16:45 España vs Suecia DIRECTV SPORTS / 1610

16:45 Grecia vs Kosovo DIRECTV SPORTS 2 / 1612

16:45 Portugal vs Serbia ESPN