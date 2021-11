Llegó el día: se retira Valentino Rossi, la leyenda del MotoGP fan de Argentina y de Diego Maradona

El italiano Valentino Rossi, leyenda mundial del motociclismo y de una relación especial con la Argentina, saldrá este domingo en la décima posición del Gran Premio de Valencia, en lo que será su última carrera, cuya pole position quedó este sábado en manos del español Jorge Martín (Ducati-Pramac).

Rossi, nueve veces campeón del mundo, se retirará a los 42 años después correr en su Yamaha el GP de Valencia, que espera entre 70.000 y 75.000 espectadores para ver la despedida de Il Dottore.

Rossi, heptacampeón de la categoría MotoGP y actualmente 20º en el campeonato, será la máxima atracción y participará en su Gran Premio número 432, contando todas las categorías desde su debut en 1996.

Dueño de un carisma y una personalidad especiales, Valentino se hizo de fans alrededor de todo el mundo y Argentina no fue la excepción. El piloto italiano tiene una relación de amor mutuo con nuestro país, siendo muy recordado el triunfo que obtuvo en Termas de Río Hondo en 2015.

Ese día, Il Dottore se subió al podio con la camiseta de la Selección argentina, que en la espalda tenía estampado el número 10 y el nombre de Maradona, a quien conoció en el Gran Premio de San Marino 2008.

"Diego me dijo que formo parte de la historia. Y contesté que no, que él sí que es una parte de la historia, no yo. Luego me besó la mano y sentí que sería mejor que yo besara su pie izquierdo. Fue una situación muy embarazosa porque es Maradona el que me besaba la mano", dijo en su momento el italiano.

GP de Valencia

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), que tiene asegurado ser campeón del mundo por primera vez, hizo el octavo mejor tiempo de las clasificaciones.

Valentino Rossi fue ayudado en sus últimas clasificaciones por su discípulo Francesco Bagnaia, de 24 años y piloto de su academia VR46. El italiano Bagnaia (Ducati), que ya es subcampeón del mundial, firmó el segundo mejor tiempo hoy.

La primera línea será completamente roja con Jorge Martín, Bagnaia y, en tercera posición, la otra Ducati del australiano Jack Miller (4º de la clasificación general).

En segunda línea estará el campeón del mundo de 2020 Joan Mir (Suzuki), que tiene asegurado subir al tercer cajón del podio esta temporada. El francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), actualmente 5º del mundial y el español Álex Rins (Suzuki) saldrán de la quinta y sexta plaza, respectivamente.

El sudafricano Brad Binder, séptimo, arrancará como la primera KTM; Quartararo (campeón del mundo desde la última cita, en Portimão), saldrá octavo; el japonés Takaaki Nakagami (LCR), noveno, y Valentino Rossi, décimo, en su último Gran Premio como piloto de MotoGP.