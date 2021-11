La particular frase de Mbappé que irrita al PSG e ilusiona al Real Madrid

El delantero Kylian Mbappé está llamado a ser uno de los grandes protagonistas del mercado de pases europeo durante 2022, ya que el 30 de junio vence su contrato con el Paris Saint-Germain, que sigue soñando con convencerlo de renovar, y Real Madrid está al acecho, sabiendo que a partir de enero podrá iniciar negociaciones para sumarlo como agente libre el 1 de julio próximo.

Luego de romperla toda en la goleada de Francia por 8 a 0 ante Kazajistán, anotando cuatro goles para que el vigente campeón del mundo se asegure la clasificación al Mundial de Qatar, el delantero habló de su futuro con TNT Sports Brasil y dejó una frase que no va a gustar mucho en el PSG y que ilusiona al Real Madrid.

"¿Mi futuro? No lo sé, no lo sé todavía. Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes", dijo Mbappé.

La dirigencia del PSG todavía confía en que podrá convencerlo de quedarse, pero las dudas manifestadas por Mbappé al responder qué pasará con su futuro hacen pensar que ya tiene la mente puesta en un cambio de aires.

Por otra parte, el delantero consideró que "estoy en un buen momento, soy feliz en el terreno de juego y en mi vida, lo que ayuda a lograr un gran rendimiento" y habló sobre el tridente que forma con Benzema y Griezmann, para muchos es de los mejores del mundo a nivel Selección.

"No lo sé, no lo sé… Los otros equipos tampoco son malos. Hay grandes selecciones. Por supuesto, tenemos uno de los mejores del mundo, pero el mejor del mundo, es según los gustos de cada uno. Nos llevamos bien, queremos jugar los unos para los otros y sobre todo para la selección francesa", concluyó.