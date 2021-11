Dani Alves sacude Barcelona con una sentida publicación tras confirmarse su regreso

Dani Alves vuelve a Barcelona y la ciudad se revolucionó al conocer que uno de sus grandes ídolos volverá a poner la camiseta blaugrana para ser parte del equipo que ahora conduce Xavi Hernández. El lateral brasileño fue oficializado por el club como nuevo refuerzo y usó sus cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos con un sentido posteo.

"Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca debí salir y como dije antes, de irme; YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE!", dijo.

Y agregó: "Nos vemos pronto donde mas me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO!! Torno a la meva casa cullonsssssss!!!". Alves, que se unirá al plantel la próxima semana, no podrá jugar hasta que se abra el libro de pases y pueda ser inscripto.

Dani Alves llegó al Barcelona a mediados del 2008, tras cinco temporadas en el Sevilla. Rápidamente se adueñó del lateral derecho por ocho años en los disputó 391 partidos oficiales y marcó 23 goles. Como jugador del Barça ganó 23 títulos: 6 Ligas, 4 Copas del Rey, 3 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de España y 4 Supercopas de Europa.