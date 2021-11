Poco de Campazzo y Deck, nada de Bolmaro en otra jornada dispar para los argentinos en la NBA

El arranque de la temporada para los argentinos en la NBA está lejos de ser la soñada. Es que los representantes de la Albiceleste en la mejor liga del mundo siguen sin obtener el rodaje deseado y partido a partido apenas suman un puñado de minutos, como sucedió en la noche del miércoles con Gabriel Deck, Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro.

El primero en ver acción fue el santiagueño de Colonia Dora, quien no había jugado ante San Antonio Spurs. Oklahoma City Thunder venció por 108 a 100 a New Orleans Pelicans y el argentino jugó apenas dos minutos con 29 segundos, en los cuales capturó un rebote. La figura del partido fue el canadiense Nickeil Alexander-Walker, aunque sus 33 puntos no alcanzaron para evitar la derrota de los Pelicans.

Más tarde llegó el turno de Denver Nuggets, que superó por 101 a 98 a Indiana Pacers. El cordobés Facundo Campazzo jugó apenas 7 minutos con 6 segundos, en los cuales brindó una asistencia. La figura del encuentro fue Will Barton, con 30 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Finalmente, ya durante la madrugada de este jueves, Minnesota Timberwolves cayó por 123 a 110 ante Golden State Warriors, en el partido que marcó el regreso de Leandro Bolmaro al primer equipo tras sumar minutos en la G-League. Sin embargo, el oriundo de Las Varillas no tuvo acción y vio todo el partido desde el banco. Anthony Edwards fue la gran figura del encuentro con 48 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pero no pudo torcer el destino de los Wolves.